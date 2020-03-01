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08.03.2020г.

Многодетным пензячкам вручили медали

08.03.2020, 12:54

В Пензе прошли торжественные церемонии, на которых многодетным матерям вручили медали.

Глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций вручил медали «Материнская доблесть» многодетным матерям Екатерине Шиловой, Екатерине Абрамухиной, Елене Игошиной, Светлане Корсун и Наталье Сметаниной.

Евгений Гусейнов поблагодарил женщин за то, что они трудятся без выходных и отдают все силы и энергию на воспитание детей.

Глава администрации района Ленинского района Надежда Москвитина наградила маму четверых детей Юлию Ермакову, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев вручил медали семерым пензячкам. Кроме того, они первые в регионе получили удостоверения «Многодетной семьи».
 

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/mnogodetnym_materyam_vruchili_medali_materinskaya_doblest/
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