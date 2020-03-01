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08.03.2020г.

Пензенские полицейские раскрыли дело о ночном угоне

08.03.2020, 13:38

В Пензе возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения машиной.

30-летний пензенец пришел в отдел полиции, потому что ночью у него угнали автомобиль. «Лада Приора» была припаркована около дома на улице Рахманинова.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», - рассказали в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

В ходе разыскных мероприятий нашелся подозреваемый в преступлении. Это 37-летний житель Пензы, он признался, что угнал авто. Машину возвратили владельцу.

Теперь пензенцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции советуют защищать свои авто от посягательств злоумышленников, устанавливая сигнализацию. Также не стоит оставлять открытыми двери, даже если вы оставили машину на несколько минут.

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