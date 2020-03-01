Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в России

«В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 11 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии», — сообщает телеканал «360» данные Роспотребнадзора.

Число заболевших увеличилось 7 марта, когда были выявлены еще четыре заразившихся: три случая диагностировали в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все люди прилетели из Италии. Сейчас они находятся в специальных боксах под наблюдением врачей.

Напомним, коронавирус распространился из Китая, сейчас случаи заражения зафиксированы во многих странах мира. Вирус обнаружен у более 106000 человек, скончались 3600.