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08.03.2020г.

Названы основные отличия коронавируса от гриппа

08.03.2020, 15:39

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разъяснила, как не перепутать коронавирус с гриппом.

Симптомы у обоих заболеваний схожи, но есть и отличия. Первое - это разная скорость распространения вирусов. У гриппа менее продолжительный инкубационный период. При этом от одного больного заражается большее число людей, чем при коронавирусе, пишет ТАСС.

Кроме того, гриппом часто заражают дети, тогда как при коронавирусе это наименее подверженная заболеванию категория.

При гриппе доля тяжелых и крайне тяжелых случаев, а также смертность, ниже.

Отмечено, что в настоящее время разрабатываются вакцины против коронавируса, а также препараты, но ни одно еще не получило лицензию.

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