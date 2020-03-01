На Южной в ДТП разворотило капот машине такси

В Пензе днем 8 марта столкнулись два легковых автомобиля, один из них – с логотипом такси.

Фотография с места происшествия появилась в группе «Сова авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователя, ДТП лучилось около хлебзавода №4.

На кадре видно, что в аварию попал две легковушки. У одной из них практически ничего не осталось от капота. О пострадавших информации нет.

В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

Инспекторы предупреждают водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не стоит совершать резких и опасных маневров, ведь это может стоить чьей-то жизни.