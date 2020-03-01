Пензенцы смогут увидеть уникальную коллекцию наперстков

Автор выставки Ирина Евремова увлеклась коллекционированием наперстков почти два года назад. За это время удалось собрать много уникальных экспонатов.

Так, пензенцы смогут познакомитесь с наперстками из серии «Фаберже», английского фарфора, бронзы, янтаря, финифти и также авторские работы современных мастеров.

«Наперстки - это подлинные предметы нашей истории и материальной культуры. Самый древний датируется 41-45 годами нашей эры и был найден на территории Римской империи в эпоху правления императора Клавдия. Сейчас он занимает почетное место в музее наперстков в г. Креглингене. Наперстки находили на территории Китая, Венгрии, Турции, европейских странах, а также России. Сначала их изготавливали из плотной кожи, позже стали делать из меди, бронзы. состоятельные люди могли себе позволить напёрстки из серебра и золота. В представленной коллекции большая часть наперстков имеет географическую тематику», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения РГО Игорь Пантюшов.

Открытие выставки намечено на 16:00. Вход – свободный.