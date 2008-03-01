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08.03.2020г.

Полпред президента в ПФО поздравил женщин с 8 Марта

08.03.2020, 17:41

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров поздравил женщин с праздником 8 Марта.

«Вы несете миру гармонию, добро и любовь. От тепла ваших улыбок и света глаз в этот день тает лед. Пусть комплименты звучат для вас каждый день!

Особенные слова благодарности и признательности - представительницам старшего поколения. Уважаемые участницы Великой Отечественной войны, труженицы тыла, ветераны труда, вы для всей страны пример безграничной отваги, любви и верности.

И, конечно, 8 марта — это праздник всех мам. В этот день мы поздравляем всех, кто учил, воспитывал, лечил и мудрыми советами помог нам выбрать в жизни правильный путь.

Сегодня мы прилагаем максимум усилий, чтобы укрепить в нашей стране институт семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что защита материнства и детства является одним из главных приоритетов развития страны. В послании Федеральному собранию Президент предложил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, создания условий для качественного улучшения их жизни», - сказано в поздравлении.

Игорь Комаров пожелал мира всем семьям, любви, благополучия, счастья.

Источник фотографии: http://pfo.gov.ru/press/events/104262/
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