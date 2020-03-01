Самые прекрасные героини: Жена К. А. Савицкого с сыном Георгием

Телеканал « Экспресс » совместно с картинной галереей продолжают проект под названием «Самые прекрасные героини» (16+), в рамках которого знакомят зрителей с самыми известными картинами из областной картинной галереи им. К. А. Савицкого с изображением женщин. Очередной выпуск посвящен одной из работ первого директора учреждения.

Музой и верной подругой Константина Аполлоновича Савицкого была его супруга Валерия Ипполитовна Дюмулен, которая смогла вновь наполнить его жизнь яркими красками после трагической смерти первой жены художника.

Валентина Ипполитовна была для Савицкого настоящей Мадонной, о возвышенной любви к которой он не раз говорил в своих произведениях.

Жена К.А. Савицкого с сыном Георгием. 1899. Холст, масло.





Источник текста: http://penza.gallery/news/savickij175/