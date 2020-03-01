Президент поручил провести миграционную реформу

«Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства можно будет учиться и работать.

Вид на жительство в стране можно будет получить в электронной форме, заведя и подтвердив аккаунт в государственной информационной системе, представив биометрические персональные данные и получив единый электронный документ.