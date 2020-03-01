Инспекторы ищут очевидцев аварии на ул. Металлистов

В Пензе возле дома №2 по улице Металлистов произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 16 декабря в 7:55. Столкнулись Lada Largus и Renault Sandero. Обе машины получили механические повреждения.

Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-90-23 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №16.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они рекомендуют автолюбителям управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается.