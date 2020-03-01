В Сердобске 8 человек тушили полыхающую постройку

8 марта в 16:19 на улице Пушкина загорелось кирпичное строение, крытое железом. Пламя уничтожило кровлю на площади 20 квадратных метров. Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин.

«Погибших и пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

В региональном управлении МЧС просят жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по номеру 01, а с мобильного — 101.