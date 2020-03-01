В марте за рождение первенца пензячкам выплатили почти 26 млн руб

В Пензе семьям, в которых появился первый ребенок, направили ежемесячные выплаты. В марте на это ушло 25,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, деньги направили 2456 матерям.

Узнать о том, как получить выплаты, можно в городском роддоме и перинатальном центре. В первом учреждении консультации проводятся по вторникам с 9:00 до 11:00, а во втором - по средам с 11:00 до 13:00.

Напомним, деньги можно получить, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.