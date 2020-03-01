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09.03.2020г.

В России полисы ОСАГО сделали двойными

09.03.2020, 12:26

В России изменился формат полиса ОСАГО. Теперь на обратной стороне будет размещена информация о договоре КАСКО, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Отныне водителям не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Чтобы оформить страховку в новом виде, нужно выполнить ряд условий. Первое: в полис нужно обязательно включить риски повреждения или утраты машины. Туда может войти и франшиза — заранее обговоренная сумма убытка, которую страховая компания выплачивать не обязана.

Второе и самое главное: сроки ОСАГО и КАСКО обязательно должны совпадать. Если срок действия ОСАГО истекает, то КАСКО автоматически тоже перестает действовать. Отказаться от добровольного страхования автомобиля можно не расторгая договор добровольной «автогражданки».

Новый полис можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде.

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Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
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