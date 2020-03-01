В Пензе поймали сбежавшего с места ДТП мотоциклиста

В Пензе мотоциклист врезался в машину и уехал. Сотрудники ДТП сообщили об этом росгвардейцам.

В пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранители, получив приметы подозреваемого, приступили к его поиску. Уже через час, патрулируя улицу Урицкого, на территории мойки росгвардейцы заметили схожий по приметам мотоцикл. За рулем находился 23-летний парень, его задержали.

«Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ДПС. Позже подозреваемого опознал заявитель - водитель автомобиля, пострадавшего при ДТП», - добавили в ведомстве.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение прав до полутора лет. Инспекторы просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.