В ЗакСобре рассмотрят присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести»

12 марта на сессии областного Законодательного Собрания депутаты рассмотрят обращение к президенту Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

«Закон был поддержан нашим депутатским корпусом, принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля», - сказал спикер регионального парламента Валерий Лидин.

После рассмотрения предложения решение с ходатайством о присвоении звания будет направлено президенту, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Напомним, идею о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» озвучил губернатор Иван Белозерцев. Ее поддержали более 30 общественных организаций.

Общественные организация, органы власти, ветераны, молодежь и историки провели серьезную работу по сбору необходимых документов, подтверждающих факт трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В постановлении отметили, что у Пензы - не только богатая история, но и славный трудовой путь, увенчанный подвигами тружеников тыла. Местные жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.