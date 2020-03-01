В ул. Измайлова у иномарки оторвало капот

В Пензе на улице Измайлова днем 9 марта произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что машины столкнулись примерно в 13:50 напротив детской железной дороги. Судя по снимку, одним из участников ДТП стал Renault Sandero. Вторую машину на кадре не видно.

У иномарки от удара оторвало капот, а также разбились фары. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь на обледеневшей дороге тормозной путь увеличивается.