Эксперт назвал примерные сроки окончания распространения коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал примерные сроки завершения распространения коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что коронавирус не прекратит распространяться по миру как минимум до начала лета. Эксперты предполагают, что остановку эпидемии стоит ждать не раньше июня.
Напомним, коронавирус обнаружен уже в 101 стране. Россия не стала исключением. По состоянию на 9 марта в стране зафиксировали три новых случая заболевания, до этого — еще 14. Все зараженные вернулись из Италии — она лидирует по количеству погибших из-за новой инфекции.