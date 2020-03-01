«Термодом» участвует в программе экспресс-одобрения недвижимости от Сбербанка

Одобрение объекта недвижимости банком является одним из обязательных этапов для оформления ипотеки. И если раньше этот процесс занимал несколько дней, то теперь – 1-2 минуты.

Все, что нужно, – выбрать квартиру своей мечты и дождаться ответа из банка. Менеджер сделок с недвижимостью Сбербанка перезвонит и назначит место и время совершения кредитной сделки.

А уже потом останутся только приятные хлопоты. Дождаться новоселья, обустроить квартиру так, как вы всегда мечтали, переехать и радоваться жизни в комфортном и ярком Городе Спутнике, современном ЖК «8 Марта» в Пензе или экологичном доме «Лесная симфония» в Заречном.