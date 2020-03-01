Пензенские депутаты примут участие в месячнике по благоустройству

В Пензенской области 16 марта стартует месячник по благоустройству. Он продлится до 25 апреля. Такое распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин поручил провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние ведомственной территории, а также призвал парламентариев инициировать акции по благоустройству в лесопарковых зонах, местах массового отдыха граждан и на территории воинских захоронений и мемориалов.

«Общие усилия должны быть направлены на формирование комфортной городской среды проживания. Вместе с населением будем наводить чистоту и порядок во дворах, парках, скверах – там, где отдыхают взрослые и дети. Пензе, районам и селам к майским праздникам нужно придать достойный вид и постоянно поддерживать порядок на территориях», - отметил Валерий Лидин.

В пресс-службе областного ЗакСобра уточнили, что общегородской субботник намечен на 25 апреля.