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10.03.2020г.

Пензенские депутаты примут участие в месячнике по благоустройству

09.03.2020, 17:51

В Пензенской области 16 марта стартует месячник по благоустройству. Он продлится до 25 апреля. Такое распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин поручил провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние ведомственной территории, а также призвал парламентариев инициировать акции по благоустройству в лесопарковых зонах, местах массового отдыха граждан и на территории воинских захоронений и мемориалов.

«Общие усилия должны быть направлены на формирование комфортной городской среды проживания. Вместе с населением будем наводить чистоту и порядок во дворах, парках, скверах – там, где отдыхают взрослые и дети. Пензе, районам и селам к майским праздникам нужно придать достойный вид и постоянно поддерживать порядок на территориях», - отметил Валерий Лидин.

В пресс-службе областного ЗакСобра уточнили, что общегородской субботник намечен на 25 апреля.

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Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
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