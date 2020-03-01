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09.03.2020г.

Пензенцы показали удивительное преображение больного котенка

09.03.2020, 16:29

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» поделились в Сети историей преображения больного котенка.

Малыша волонтеры назвали Чико. Он попал в центр «Питомец» перед Новым годом. Котенок болел саркоптозом, отодектозом и герписом. Он весил всего 300 граммов. Пушистик сидел отдельно ото всех животных, так как был очень заразным и измученным.

«Наш паренек был полон сил бороться, а мы твердых намерений его в этом поддержать. И вот она сладкая победа! Сейчас Чико пять месяцев, он обработан от паразитов, приучен к лотку и готовится к вакцинации. Мурчит как трактор», - написали работники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

 

Узнать о том, как помочь малышу или стать его хозяином, можно здесь.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58
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