Пензенцы показали удивительное преображение больного котенка

Малыша волонтеры назвали Чико. Он попал в центр «Питомец» перед Новым годом. Котенок болел саркоптозом, отодектозом и герписом. Он весил всего 300 граммов. Пушистик сидел отдельно ото всех животных, так как был очень заразным и измученным.

«Наш паренек был полон сил бороться, а мы твердых намерений его в этом поддержать. И вот она сладкая победа! Сейчас Чико пять месяцев, он обработан от паразитов, приучен к лотку и готовится к вакцинации. Мурчит как трактор», - написали работники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как помочь малышу или стать его хозяином, можно здесь.