В Госдуме закончили прием поправок в Конституцию

Госдума закончила прием поправок в Конституцию. Депутаты рассмотрят их во втором чтении 10 марта, сообщается на сайте «ОТР».

11 марта поправки будут рассматривать в третьем, окончательном чтении, а 14 марта поправки могут пройти через Совет Федерации и вернуться к президенту на подпись. Голосование состоится 22 апреля. Это среда, но она станет выходным днем.

«К настоящему времени удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в Основной закон. При этом не перегружать его предложениями», - отметил Владимир Путин.

Чтобы не перегружать Конституцию, профильный комитет Госдумы отклонил почти половину из 387 предложенных поправок. Все президентские инициативы в тексте остались.