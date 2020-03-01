Пензенцы могут поддержать поправки в Конституцию

ОНФ запустил сайт Мояконституция.рф , где пользователи могут публиковать свое видео в поддержку различных поправок. К ним могут присоединиться и пензенцы.

Для того, чтобы загрузить видеозапись, нужно зарегистрироваться, либо войти через соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, пензенцы могут ознакомиться с поправками и выбрать направление, в поддержку которого они хотят высказаться.

Видеозапись на сайте уже опубликовало несколько человек. В числе них – телеведущий Влад Чижов, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, артист Андрей Соколов и другие медийные персоны.