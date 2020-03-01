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10.03.2020г.

Пензенцы могут поддержать поправки в Конституцию

09.03.2020, 17:04

ОНФ запустил сайт Мояконституция.рф, где пользователи могут публиковать свое видео в поддержку различных поправок. К ним могут присоединиться и пензенцы.

Для того, чтобы загрузить видеозапись, нужно зарегистрироваться, либо войти через соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, пензенцы могут ознакомиться с поправками и выбрать направление, в поддержку которого они хотят высказаться.

Видеозапись на сайте уже опубликовало несколько человек. В числе них – телеведущий Влад Чижов, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, артист Андрей Соколов и другие медийные персоны.

Источник фотографии: скриншот - https://xn--h1aaehgebzjbl0byhk.xn--p1ai/
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Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
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В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
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