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10.03.2020г.

В Пензе планируют ко Дню Победы записать диск с песнями военных лет

09.03.2020, 19:43
В Пензе музыканты и известные жители города работают над совместным проектом к 9 Мая. Они собираются записать диск с песнями военных лет, а после спеть их вживую. Сейчас идут репетиции.

Предприниматель Дмитрий Левин не имеет музыкального образования, но с детства любит петь. Когда узнал о проекте «Песни Победы» (0+), сразу решил, что это хорошая возможность. Тем более, что в его семье были фронтовики. Бабушка в годы войны прошла через немецкий плен, а дед боролся с националистическими формированиями, которые остались после разгрома фашистских войск.

В свою очередь, бизнес-леди Анна Рудакова когда-то училась вокалу, и теперь ей пригодится этот навык. Когда ее пригласили в проект, она сразу согласилась.

«Без всяких сомнений отложила все запланированные мероприятия и 9 Мая останусь в городе, чтобы принять участие в данном проекте, поскольку очень интересный формат», - сказала она.

Песни военных лет будут записываться под живой аккомпанемент пензенского ансамбля «Старгород». Репертуар пока формируется, но в целом список произведений и тех, кто будет их петь, уже готов почти на 100%.

«В концерте будет приблизительно 15-18 номеров, причем не только сольных, также планируются квартеты. Была цель – привлечь к проекту как можно больше людей», - рассказала организатор проекта «Песни Победы» Марина Тарасова.

Его участники выступят 9 Мая в сквере «Журавли». Кроме того, вокалисты и музыканты «Старгорода» собираются записать и выпустить ко Дню Победы диск с песнями военных лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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