В Заречном планируют создать городской студотряд кондукторов

На зареченском муниципальном предприятии «Автотранс» готовы принять на работу студентов. Совместно с пензенским региональным отделением всероссийской молодежной организации «Российские студенческие отряды» в закрытом городе хотят создать городской студотряд кондукторов.

Официальное трудоустройство, гибкий график работы и бесплатный проезд - условия, которые ждут студентов, откликнувшихся на предложение зареченского муниципального предприятия попробовать себя в роли кондуктора.

«На сегодняшний день у нас не хватает около 30% персонала. Это очень много. Для того, чтобы закрыть все рейсы и графики, людям приходится работать по выходным», - рассказал директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.

В неделю зареченские автобусы совершают 2000 рейсов и перевозят около 50 тысяч пассажиров. С начало дачного сезона нагрузка на предприятие и его сотрудников возрастет, поэтому, чем раньше ряды кондукторов пополнит молодая смена, тем лучше. Уже сейчас «Автотрнас» готов принять на полную ставку около 30 человек, причем с оформлением электронной трудовой книжки. Новичков готовы обучить всем тонкостям работы с людьми.

«Нужно быть внимательным к каждому пассажиру, смотреть, чтобы они все были обилечены, также необходимо правильно сдавать сдачу. Это обязанность кондуктора», - рассказала контролер общественного транспорта муниципального предприятия «Автотранс» Эльвира Смирнова.

Молодые кондукторы будут трудиться в комфортных условиях. Автопарк предприятия заметно обновился. Новые автобусы оснащены видеокамерами. Наблюдение ведется и в салоне, и в кабине водителя, который также на мониторе может фиксировать все происходящее в автобусе. По последнему слову техники оснастили и самих кондукторов. С 2019 года они работают с электронными кассами, а с появлением студентов-кондукторов в «Автотрансе» готовы протестировать и систему безналичной оплаты проезда.

На предприятии рассчитывают, что многие рассмотрят предложение, как хороший вариант подработки на период летних каникул. Студенты могут трудиться в удобное для них время. Одна рабочая смена оплачивается в размере 900 рублей, а те, кто отработает норму за два месяца, смогут рассчитывать на бесплатный проезд в автобусе в течение года.

«В конце трудового семестра студенческий отряд получит возможность поехать в один из городов с экскурсией. Это очень интересно», - сказал директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.



Предложение может быть актуально не только для жителей Заречного. При необходимости для иногородних участников студотряда кондукторов оформят пропуск в закрытый город.

Всем заинтересовавшимся следует обращаться в региональный Дом молодежи. Оформление производится через областное отделение всероссийской молодежной организации «Российские студенческие отряды», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.