Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 67,5175 р

€ 75,8424 р

0:30
10.03.2020г.

В Заречном планируют создать городской студотряд кондукторов

09.03.2020, 20:31
На зареченском муниципальном предприятии «Автотранс» готовы принять на работу студентов. Совместно с пензенским региональным отделением всероссийской молодежной организации «Российские студенческие отряды» в закрытом городе хотят создать городской студотряд кондукторов.

Официальное трудоустройство, гибкий график работы и бесплатный проезд - условия, которые ждут студентов, откликнувшихся на предложение зареченского муниципального предприятия попробовать себя в роли кондуктора.

«На сегодняшний день у нас не хватает около 30% персонала. Это очень много. Для того, чтобы закрыть все рейсы и графики, людям приходится работать по выходным», - рассказал директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.

В неделю зареченские автобусы совершают 2000 рейсов и перевозят около 50 тысяч пассажиров. С начало дачного сезона нагрузка на предприятие и его сотрудников возрастет, поэтому, чем раньше ряды кондукторов пополнит молодая смена, тем лучше. Уже сейчас «Автотрнас» готов принять на полную ставку около 30 человек, причем с оформлением электронной трудовой книжки. Новичков готовы обучить всем тонкостям работы с людьми.

«Нужно быть внимательным к каждому пассажиру, смотреть, чтобы они все были обилечены, также необходимо правильно сдавать сдачу. Это обязанность кондуктора», - рассказала контролер общественного транспорта муниципального предприятия «Автотранс» Эльвира Смирнова.

Молодые кондукторы будут трудиться в комфортных условиях. Автопарк предприятия заметно обновился. Новые автобусы оснащены видеокамерами. Наблюдение ведется и в салоне, и в кабине водителя, который также на мониторе может фиксировать все происходящее в автобусе. По последнему слову техники оснастили и самих кондукторов. С 2019 года они работают с электронными кассами, а с появлением студентов-кондукторов в «Автотрансе» готовы протестировать и систему безналичной оплаты проезда.

На предприятии рассчитывают, что многие рассмотрят предложение, как хороший вариант подработки на период летних каникул. Студенты могут трудиться в удобное для них время. Одна рабочая смена оплачивается в размере 900 рублей, а те, кто отработает норму за два месяца, смогут рассчитывать на бесплатный проезд в автобусе в течение года.

«В конце трудового семестра студенческий отряд получит возможность поехать в один из городов с экскурсией. Это очень интересно», - сказал директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.

Предложение может быть актуально не только для жителей Заречного. При необходимости для иногородних участников студотряда кондукторов оформят пропуск в закрытый город.

Всем заинтересовавшимся следует обращаться в региональный Дом молодежи. Оформление производится через областное отделение всероссийской молодежной организации «Российские студенческие отряды», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензенец стал самым молодым доктором наук в ПГУ
23:36
В Пензе прошли окружные соревнования по ММА
22:28
Поделиться

Эксклюзив

В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?

Loading…