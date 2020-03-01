Пензенцев предупреждают о новом виде мошенничества

В Пензе от нового вида мошенничества пострадал 36-летний местный житель. Все началось с того, что он увидел в газете объявление о выдаче кредитов и позвонил по указанному телефону.

Гражданин спросил у консультанта о предложенных условиях. Незнакомец попросил продиктовать паспортные данные и страховой номер, а после сообщил, что, чтобы получить кредит, необходимо заключить с организацией договор о трудоустройстве сроком на пять лет. Пензенцу предложили заплатить за оформление документов десять тысяч рублей. Он согласился.

«Несколько недель спустя неизвестный перезвонил, сказал, что в почтовом отделении собеседника ожидает письмо с договором и реквизитами. Когда гражданин открыл письмо, он обнаружил документ, в котором была указана микрокредитная компания. Позже ему предложили оплатить еще свыше 8000 рублей», - прокомментировали в полиции.

Тогда мужчина понял, что его обманули, и сообщил об этом в правоохранительные органы. По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают жителям: не стоит доверять незнакомцам. Жителей призывают быть бдительными и перепроверять любую озвученную информацию. Не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки. Так действую мошенники, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.