В Пензе прошли окружные соревнования по ММА

В Пензе во дворце единоборств «Воейков» завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам. За чемпионские пояса, а также за путевку на всероссийские турниры, сражались более 300 бойцов из 14 регионов страны.

На чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам у каждого спортсмена есть проработанный план на каждый раунд. Кому-то удобнее работать в стойке, другие переводят бой в партер. Однако, в конечном счете, стратегия лишь одного из бойцов приведет к победе.

«Они быстро уставали, а я бегал много, чтобы стать более выносливым. В этом и был план, - загонять соперников», - рассказал чемпиона Приволжского федерального округа по ММА из Республики Башкортостан Али Шахбанов.

Вносить коррективы по ходу боя старались и тренеры, которые давали спортсменам подсказки из-за пределов клетки.

Зрители, которые собрались на трибунах дворца единоборств, увидели поединки на любой вкус. Некоторые завершались, едва успев начаться, а где-то спортсменам понадобились все три раунда, чтобы определить победителя. Дополнительной интриги схваткам добавляло то, что зачастую спортсмены уже не в первый раз встречались друг с другом.

«Я в первом раунде попался на «треугольник», таким же образом проиграл этому сопернику во время областных соревнований. На этот раз дал себе обещание не сдавать позиций, даже если будет очень больно, и все получилось», - сказал чемпион Приволжского федерального округа по ММА из Самарской области Николай Триволенко.

Красоты турниру добавил октагон. До этого большинство соревнований проходили на классическом ринге, но специально для окружного чемпионата и первенства в нашем регионе изготовили восьмиугольную клетку. Такие же используются в профессиональных боях. К тому же октагон снижает травмоопасность.



«Люди не выпадают оттуда, как из ринга, также возникает меньше спорных моментов, из-за этого не надо останавливать поединок», - рассказал президент федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Участниками турнира стали более 300 бойцов из 14 регионов России. По итогам трех соревновательных дней на счету пензенских спортсменов - несколько медалей. Представители нашей области завоевали две «бронзы». Кроме того, победителем окружного первенства стал Максим Кузнецов.

«Меня порадовало, что среди пензенских спортсменов себя хорошо проявили юноши, в которых мы вкладываем, на которых делаем ставку. Вообще молодежь себя хорошо показала, свой дух и характер. Где-то ребята проигрывали, но все бои были очень конкурентоспособными», - отметил организатор турнира Алексей Суркин.

«В этом виде спорта очень много идеологической составляющей. Мы учим ребят ставить в приоритет не медали и кубки, а, прежде всего, семейные, духовно-нравственные, культурные и патриотические ценности», - сказал президент «Союза смешанных боевых единоборств России» Радмир Габдуллин.

Лучшие спортсмены по итогам окружного турнира получали не только медали, но и чемпионские пояса. Теперь они выступят на чемпионате и первенстве России по смешанным единоборствам. Соревнования пройдут в апреле во Владивостоке (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.