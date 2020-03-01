Пензенец стал самым молодым доктором наук в ПГУ

В Пензенском государственном университете преподаватель кафедры нано- и микроэлектроники блестяще защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым доктором наук.

Игорь Пронин, окончив в 2012 году Пензенский государственный университет по специальности «Микроэлектроника и твердотельная электроника», не стал терять времени даром и сразу поступил в аспирантуру. В 25 лет он стал кандидатом технических наук и, не сбавляя скорости, пошел дальше по научному пути. Четыре года он работал над сбором и анализом материала для будущей докторской диссертации. За это время ему удалось пройти стажировку в крупных научных центрах России и за рубежом, несколько раз поучаствовать в различных выездных конференциях.

«Защита диссертации это тоже знакомство с новыми людьми. Например, мой оппонент на защите кандидатской, потом пригласил меня к себе в лабораторию, где я проводил некоторые эксперименты для своей докторской диссертации», - рассказал Игорь Пронин.

Молодой ученый имеет не только научные интересы. Параллельно он увлекается коллекционированием.

«С детства люблю собирать монеты, в том числе – современной России, также различные зарубежные и дореволюционные», - сказал он.

Защитившись в Московском энергетическом институте национального исследовательского университета в 29 лет, Игорь Пронин стал самым молодым доктором наук. Он специализируется на наноматериалах из полупроводниковых частиц. Его разработки могут привести к созданию альтернативного топлива или экологически безопасного средства для очистки сточных вод. В конце концов, занятия наукой это просто очень интересно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.