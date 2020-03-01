В Пензе таксиста уличили в краже телефона пассажирки

В Пензе задержали таксиста, который подозревается в краже телефона пассажирки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 39-летняя женщина вызвала ночью такси и выронила телефон в салоне. Пропавшую вещь хозяйке так и не вернули.

Полицейские задержали 34-летнего таксиста. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он признался в краже.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Полиция Пензенской области рекомендует возвращать найденное имущество его владельцу. Если это невозможно, вещь следует отнести в отдел полиции или орган местного самоуправления.