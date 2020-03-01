В Пензе дебошир заставил убежать из дома мать и брата

В Пензе задержали мужчину, который устроил дома дебош.

По сведениям правоохранителей, 45-летний житель Пензы пришел домой пьяным. Мужчина стал кричать, ругаться, схватил табурет и предмет, похожий на нож. Пытался подраться с матерью и 47-летним братом. Родственники дебошира выбежали на площадку и вызвали полицейских.

«Ближайший экипаж группы задержания через пять минут прибыл к многоквартирному дому на улице Свердлова», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенца задержали, для разбирательства отправили в отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что в случае каких-либо противоправных действий следует сразу же звонить по телефонам 02 или 102 (с мобильного).