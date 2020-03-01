Пензенцы жалуются на страшную духоту в квартирах

10 марта на оперативном совещании губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о ряде жалоб, поступивших ему в соцсетях. Одну из них направили жители Мокшана в связи с отсутствием воды, другую – пензенцы, которые сообщили, что дома из-за перетопа им нечем дышать.

Комментируя ситуацию на ул. Калинина в Мокшане, начальник регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин отметил, что там действительно были проблемы с водоснабжением, им передали новый насос.

Глава региона поручил курировать вопрос технического состояния оборудования скважин, потому что они имеют срок эксплуатации, и если он завершается, то нужно производить плановую замену, а не экстренную из резервного фонда.

Говоря о проблеме перетопа в домах пензенцев, губернатор отметил, что, несмотря на то, что пока завершать отопительный сезон рано (ночью еще прогнозируются отрицательные температуры), можно снизить температуру теплоносителя. Иван Белозерцев поручил членам кабмина провести встречу с ресурсоснабжающими организациями.