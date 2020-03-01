«Люди-свиньи». Пензячка рассказала о свалке в арбековских гаражах

Жительница Пензы опубликовала в Сети видеоролик, который она записала рядом с гаражами в Арбеково.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина пояснила, что мусор скопился на улице Лядова, 50.

«Можно там вторую свалку городскую открывать. Какие все-таки люди-свиньи. Неужели трудно на машинах увезти от гаражей мусор?» - написала автор поста.

Пользователи в комментариях поддержали пензячку. Они рассказали, что такая обстановка складывается не только в гаражах, но и рядом с жилыми домами.

«Люди сами там мусор разбрасывают. В этом никакие службы не виноваты. Кто создал свалку, тот пусть ее и разгребает», - отметил Сергей.

Напомним, в Пензенской области 16 марта стартует месячник по благоустройству. 25 апреля состоится общегородской субботник. На оперативном совещании в правительстве губернатора Иван Белозерцев отметил, что проблема с уборкой улиц Пензы решается плохо и назначил зампреда Виктора Кувайцева куратором этого вопроса.