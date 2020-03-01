Белозерцев: Если начальник городского УЖКХ не справляется, нужно его менять

10 марта на оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева в правительстве региона обсудили обращение пензенцев по поводу свалки в Заводском районе.

Глава региона отметил, что дома на этой территории расселили семь лет назад, однако до сих пор ничего не привели в порядок, образовалась помойка.

«Почему я должен решать такие вопросы?» - обратился Иван Белозерцев к мэру Андрею Лузгину.

Губернатор подчеркнул, что объезд города – задача мэрии, и если начальник городского УЖКХ не справляется с обязанностями, то нужно его менять.

Иван Белозерцев поручил кураторам районов составлять планы работ по благоустройству и реализации нацпроектов. Вся проектно-сметная документация должна быть готова заранее.

«Каждый министр, зампред должен быть самостоятелен в работе. Есть направление - вы за него отвечаете», - отметил глава региона.

Напомним, в Пензенской области 16 марта стартует месячник по благоустройству. 25 апреля состоится общегородской субботник (0+).

В ходе оперативного совещания также стало известно о том, что Виктор Кувайцев будет курировать вопросы, связанные с благоустройством.