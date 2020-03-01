Российских детей-сирот предложили брать в детсад без очереди

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил брать детей-сирот из приемных семей и семей опекунов в детские сады без очереди, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Депутат отметил, что из-за очередей ребенок может вовремя не социализироваться.

«Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Он надеется, что его предложение подтолкнет потенциальных приемных родителей к усыновлению или опеке.

Сейчас, по российскому законодательству, без очереди в детский сад могут принять детей-инвалидов, детей сотрудников полиции и военнослужащих, а также воспитываемого одинокой мамой ребенка.