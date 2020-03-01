В Пензе стадион «Локомотив» планируют сделать крытым

По словам председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, стадион востребован – пользуется популярностью у местных жителей, здесь проходят тренировки воспитанников спортивной школы №8 по футболу. Он уточнил, что поле засеивают, там же заливают каток, кроме того, на «Локомотиве» действует трасса для картинга.

«Этот район мы будем развивать, планируем построить второй корпус к школе №26, необходимо заниматься и стадионом – готовьте концепцию, какой должна быть будущая тренировочная база», – подчеркнул Андрей Лузгин.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, как вариант, рассматривается создание крытого манежа. Это позволит вести тренировочный процесс круглогодично.

«Надо закладывать средства на подготовку проектно-сметной документации, в 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ», – подытожил глава администрации города.

