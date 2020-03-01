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10.03.2020г.

В Пензе стадион «Локомотив» планируют сделать крытым

10.03.2020, 11:19

В Пензе на выездном совещании, которое провел мэр Андрей Лузгин, обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив».

По словам председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, стадион востребован – пользуется популярностью у местных жителей, здесь проходят тренировки воспитанников спортивной школы №8 по футболу. Он уточнил, что поле засеивают, там же заливают каток, кроме того, на «Локомотиве» действует трасса для картинга.

«Этот район мы будем развивать, планируем построить второй корпус к школе №26, необходимо заниматься и стадионом – готовьте концепцию, какой должна быть будущая тренировочная база», – подчеркнул Андрей Лузгин.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, как вариант, рассматривается создание крытого манежа. Это позволит вести тренировочный процесс круглогодично.

«Надо закладывать средства на подготовку проектно-сметной документации, в 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ», – подытожил глава администрации города.
 

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/rekonstruktsiyu_stadiona_lokomotiv_obsudili_na_vyezdnom_soveshchanii/
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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