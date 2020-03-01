В Кузнецке полуголый мальчик устроил танцы в грязи

Жительница Кузнецка поделилась в Сети видео с кривляниями в грязи ребенка. Она опубликовала ролик в группе во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, мальчик в брюках и кроссовках прыгал по лужам, обмазывал лицо, руки и туловище грязью и танцевал. У пользователей это вызвало шквал эмоций. Многие считают, что автору поста необходимо обратиться в службу опеки, чтобы специалисты проверили семью мальчика. Некоторые переживали, что в плюс пять градусов ребенок мог простудиться. Они посчитали, что «женщина, которая снимала все происходящее на камеру, могла выйти на улицу и отвести ребенка к родителям, чтобы тот не переохладился».

А другие отметили, что «все дети дурачатся, вызывать органы опеки совершенно ни к чему. Парень просто требует воспитания и ремня».

«Его родители работали, а мальчик, видимо, остался дома один, вот и начал бедокурить. Ничего страшного не вижу, все мы в детстве дурачились», - написала Ксюша.

«Танец маленьких утят станцевал», - пошутил Юрий.

К общему выводу пользователи так и не пришли. Однако все они подчеркнули, что родителям стоит обратить внимание на поведение ребенка и принять меры.