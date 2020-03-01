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10.03.2020г.

В Кузнецке полуголый мальчик устроил танцы в грязи

10.03.2020, 11:52

Жительница Кузнецка поделилась в Сети видео с кривляниями в грязи ребенка. Она опубликовала ролик в группе во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, мальчик в брюках и кроссовках прыгал по лужам, обмазывал лицо, руки и туловище грязью и танцевал. У пользователей это вызвало шквал эмоций. Многие считают, что автору поста необходимо обратиться в службу опеки, чтобы специалисты проверили семью мальчика. Некоторые переживали, что в плюс пять градусов ребенок мог простудиться. Они посчитали, что «женщина, которая снимала все происходящее на камеру, могла выйти на улицу и отвести ребенка к родителям, чтобы тот не переохладился».

А другие отметили, что «все дети дурачатся, вызывать органы опеки совершенно ни к чему. Парень просто требует воспитания и ремня».

«Его родители работали, а мальчик, видимо, остался дома один, вот и начал бедокурить. Ничего страшного не вижу, все мы в детстве дурачились», - написала Ксюша.

«Танец маленьких утят станцевал», - пошутил Юрий.

К общему выводу пользователи так и не пришли. Однако все они подчеркнули, что родителям стоит обратить внимание на поведение ребенка и принять меры.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck
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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12
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23.01.2020 08:02
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