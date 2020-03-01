В Бессоновке сгорели два дома и баня

В селе Бессоновка Пензенской области огонь уничтожил два дома и баню, пока пожарные добирались до места.

10 марта в 5:15 поступило сообщение о пожаре в Бессоновке на ул. Набережной.

Пожарные выехали на место. По прибытии выяснилось, что подъезда к домам нет, поэтому сотрудники МЧС протянули магистральную линию по пешеходному деревянному мостику через реку. Огонь уничтожил два дома и баню, также пострадали надворные постройки.

На тушение огня привлекались 14 человек и 5 единиц техники. Пострадавших не обнаружено.

Причина пожара устанавливается.