Панюхин сообщил об отставании в строительстве одного дома для переселенцев

10 марта на оперативном совещании в правительстве Пензенской области начальник регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин рассказал о строительстве новых домов для переселенцев из ветхого жилья.

По словам Михаила Панюхина, всего программой предусмотрено расселение 4364 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах площадью 66 тыс. 245 кв метров.

«По этапу 2019-2020 годов должно быть расселено 585 человек с территорий четырех муниципальных образований. Общий объем затрат составляет 360 млн рублей. В Кузнецке полностью завершены работы по этапу 2019 года, расселено 89 человек. В Сурске мероприятия по расселению и финансированию завершены в полном объеме – расселено 91,7 кв метров. В Каменке по этапу 2019 года предполагается к расселению 49 кв метров, в муниципальную собственность приобретено жилое помещение, ведется работа с гражданами», - сообщил он.

Всего на данном этапе планируется расселить 492 человека, проживающих в 255 жилых помещениях площадью 6047 кв метров.

«29 декабря был заключен контракт на строительство двух многоквартирных домов со сроком его завершения до декабря 2020 года. Дополнительно по согласованию с гражданами по Пензе расселено 59 жителей, расселяемая площадь – 842 кв метра.

18 февраля управлением фонда рассмотрен и принят без замечаний годовой отчет области, целевые показатели были достигнуты», - отметил Михаил Панюхин.

По этапу 2020-2021 годов за счет средств фонда в 192,6 млн рублей предполагается расселить 385 жителей четырех муниципальных образований. В настоящее время в бюджет региона поступило 57,8 млн рублей, уже расселен 91,7 кв метр жилья в Сурске.

«По заявке 2020-2021 годов в Пензе способ переселения – строительство многоквартирных жилых домов, до 31 декабря 2021 года расселим 226 человек из 133 жилых помещений. 9 апреля будет заключен контракт на разработку ПСД, ввод домов в эксплуатацию запланирован на 30 октября 2021 года», - добавил начальник управления.

Губернатор поинтересовался, какие проблемы в реализации программы на 2020 год видит Михаил Панюхин. Тот сообщил, что вопросы есть только по Пензе: в строительстве одного многоэтажного дома есть месячное отставание.

«Мы с Андреем Вячеславовичем [Лузгиным – главой администрации города] уже говорили на эту тему. Есть отставание, но должны со школой закончить и наверстать. Если не в октябре, то в ноябре в Пензе дома должны быть», - заверил чиновник.