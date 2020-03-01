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10.03.2020г.

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

10.03.2020, 12:31

Tele2 подводит итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году. Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Свердловская область с результатом в 340%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно. В Пензенской области оборот вырос за год на 36%.

Самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1 999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург и Чебоксары, где в среднем на одного пользователя приходится по 1035 руб. и 905 руб. соответственно. В Пензе сумма среднего чека составляет 400 рублей.

По итогам 2019 года число пользователей сервисов мобильной коммерции выросло на 126%. Лидером стала Хакасия – там прирост составил 207%. Следом в рейтинге идут Самарская и Пензенская области – они демонстрируют результаты в 177% и 172% соответственно. В лидерах также Алтай – 168%. Пятую строчку разделили Оренбургская и Саратовская области, где зафиксирован рост в 166%. Аналогичный показатель в Московской области составил 152%.

Оператор также проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал во Владивостоке и составил 207%. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 191%. Тройку лидеров замыкает Абакан, где прирост составил 190%. Пензенская область также демонстрирует уверенный рост числа операций в сегменте мобильной коммерции – 157% год к году.

«С момента запуска коммуникационной платформы «Другие правила» в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту «Совесть» и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты «Яндекс. Деньги» – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии», - сказал директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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