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10.03.2020г.

Белозерцев назвал позором ситуацию с домами переселенцев в Заре

10.03.2020, 12:53

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 10 марта поручил провести расследование в отношении специалистов, которые осуществляли контроль за строительством домов для переселенцев в Заре.

«Позор. Стыдно за Сурск, где в 2014 году строили дома, и за совхоз «Заря». Левченко [Инна, начальник регионального управления Госжилстройтехинспекции], расследование проведите по тем специалистам, которые осуществляли контроль за строительством жилых домов в Заре. Месяц назад по устранению недостатков собрал специалистов для того, чтобы люди жили в нормальных условиях. Сейчас мне докладывают: вытяжки – не по стандарту, не по проекту. Ваши ли осуществляли контроль, проектная ли организация пропустила – проведите расследование, выясните. Отступили от проекта, а потом предпринимаем героические усилия для того, чтобы устранить недостатки», - подчеркнул глава региона.

По его словам, за разработку проекта строительства домов для переселенцев берутся организации, которые не имеют достаточного опыта работы и делают все на скорую руку.

«Организация, которая документы представляет в экспертизу, тоже пропускает эти недостатки. А потом люди страдают. Что касается расселения из аварийного жилья – часто по домам есть проблемы. Некоторые считают, что их можно делать тяп-ляп. На Конно-Заводской тольяттинская подрядная организация работала, мы потом несколько лет устраняли недостатки. В совхозе «Заря» - то же самое: все делали быстрее-быстрее», - раскритиковал Иван Белозерцев.

Ранее информагентство сообщало о том, что начальник регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин выступил с докладом о строительстве жилья для переселенцев. По его словам, всего программой предусмотрено расселение 4364 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах площадью 66 тыс. 245 кв метров.

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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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08.02.2020 12:29
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