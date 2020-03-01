Белозерцев назвал позором ситуацию с домами переселенцев в Заре

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 10 марта поручил провести расследование в отношении специалистов, которые осуществляли контроль за строительством домов для переселенцев в Заре.

«Позор. Стыдно за Сурск, где в 2014 году строили дома, и за совхоз «Заря». Левченко [Инна, начальник регионального управления Госжилстройтехинспекции], расследование проведите по тем специалистам, которые осуществляли контроль за строительством жилых домов в Заре. Месяц назад по устранению недостатков собрал специалистов для того, чтобы люди жили в нормальных условиях. Сейчас мне докладывают: вытяжки – не по стандарту, не по проекту. Ваши ли осуществляли контроль, проектная ли организация пропустила – проведите расследование, выясните. Отступили от проекта, а потом предпринимаем героические усилия для того, чтобы устранить недостатки», - подчеркнул глава региона.

По его словам, за разработку проекта строительства домов для переселенцев берутся организации, которые не имеют достаточного опыта работы и делают все на скорую руку.

«Организация, которая документы представляет в экспертизу, тоже пропускает эти недостатки. А потом люди страдают. Что касается расселения из аварийного жилья – часто по домам есть проблемы. Некоторые считают, что их можно делать тяп-ляп. На Конно-Заводской тольяттинская подрядная организация работала, мы потом несколько лет устраняли недостатки. В совхозе «Заря» - то же самое: все делали быстрее-быстрее», - раскритиковал Иван Белозерцев.

Ранее информагентство сообщало о том, что начальник регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин выступил с докладом о строительстве жилья для переселенцев. По его словам, всего программой предусмотрено расселение 4364 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах площадью 66 тыс. 245 кв метров.