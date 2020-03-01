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10.03.2020г.

Победителей конкурса СМИ будут награждать в посольстве Японии в Москве

10.03.2020, 13:26

Остались считанные дни до конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» (18+). «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа.

Официальная часть состоится на территории японского посольства в Москве. Лауреатам конкурса удастся познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.

«Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией «Ростелеком» социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство», - отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.

«NEC и «Ростелеком» связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и ИТ. Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе», - рассказала вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Напомним, в конкурсе «Ростелекома» участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

До конца марта принимаются материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: «5G» от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.

В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег: #eFuture.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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08.02.2020 12:29
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