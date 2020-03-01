При ремонте один из подъездов залили белой жидкостью

Пензенец пожаловался на состояние подъезда после ремонта в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Житель многоквартирного дома на ул. Рахманинова поделился фотографиями, на которых запечатлено состояние подъезда после ремонта. Двери, щитки, перила, почтовые ящики были залиты белым веществом.

«Все можно сделать аккуратно! А не как для свиней в хлеву! Можно укрыть, заклеить! В чем проблема?» -прокомментировал один из пользователей.

Другие участники группы посоветовали заботиться об имуществе самостоятельно.

«Когда у нас белили, было также, потом просто сами стены протерли. А двери заранее пленкой закрыли»,- сообщила Алеся.

Пользователи порекомендовали жильцам обратиться в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.