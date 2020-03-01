Для пензенцев сыграл нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс

В «Пензаконцерте» в рамках фестиваля органной музыки «Penza Fest» (0+) выступил выдающийся нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс.

Он исполнил известные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Готфрида Августа Хомилиуса, Дитриха Букстехуде, Сезара Франка, Шарля Мари Видора, Роберта Шумана, Микаэла Таривердиева, Хендрика Андриссена и Эда Ваммеса, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Нидерландец окончил консерватории городов Маастрихт и имени Свелинка в Амстердаме - как органист, пианист и исполнитель духовной музыки. После участвовал в многочисленных мастер-классах ведущих органистов Европы. Музыкант является дирижером знаменитого хора Св. Мартинуса при Городской Церкви Св. Мартинуса, а также постоянным органистом симфонического оркестра города Лимбург.

Он постоянно выступает в России, Японии, США и странах Европы. Помимо активной концертной деятельности, много времени уделяет педагогике.

Стоит отметить, что это не последнее выступление знаменитых органистов в Пензе. Так как фестиваль продлится до 26 апреля.