Россиянам рассказали о возможности увеличения пенсий

В ПФР рассказали, как старикам значительно увеличить сумму пенсий практически до 50 тысяч рублей. Это поможет сделать ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», — сказала глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и области Марина Густова.

Повысить выплаты может как раз ЕДВ. Еще на размер пенсии влияют социальные услуги для федеральных льготников, матобеспечение за особые заслуги и надбавки за работу на вредном производстве или на севере.

«Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования», — пояснил исполнительный директор одного из некоммерческих пенсионных фондов Антон Шпилев.