В Пензенской области «Дамате» введет в сельхозоборот 2,7 ты га земель

В 2020 году группа компаний «Дамате» планирует ввести в сельхозоборот 3,4 тыс. гектаров залежных земель в регионах своего присутствия, из них 2,7 тыс. гектаров – в Пензенской области и 671 – в Тюмени.

Увеличение площади обрабатываемых земель было обусловлено проектом расширения мощности производства мяса индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год и выходом животноводческого комплекса в Тюмени на 6 тыс. голов на полную мощность в 2020 году.

Всего на возвращение залежных земель в селлхозоборот «Дамате» потратит в этом году около 43 млн рублей.

Эта работа ведется на протяжении всего срока пребывания компании в регионе. Так, только в 2019-м «Дамате» ввела в оборот около 3,2 тыс. гектаров ранее не обрабатываемой пашни в Пензенской области.

Растениеводство – одно из приоритетных направлений в деятельности «Дамате». Земли компании располагаются в Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском районах. Общий земельный банк компании в Пензенской области - около 43,6 тыс. гектаров, из них 32,1 тыс. используются для ведения сельхозпроизводства.

Работы будут вестись практически во всех районах присутствия компании. Предполагается, что больше всего залежных земель введут в Пачелмском районе- это новая для «Дамате» территория. Здесь на площади 600 гектаров проведут корчевание деревьев. Также в 2020-м в Нижнеломовском районе введут в оборот 404 га земли, в Наровчатском и Мокшанском районах - по 728 и 745 гектаров земли соответственно, в Спасском – 212, в Колышлейском — 38 гектаров.

Пензенская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов РФ по вводу залежных земель в сельхозоборот. Среди сельхозпроизводителей, которые ведут работу с залежными угодьями, ГК «Дамате» выделяется системным подходом и эффективным использованием земельного банка. Применяются передовые технологии выращивания, что положительно влияет на динамику в растениеводстве.