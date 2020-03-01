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10.03.2020г.

В Пензе ребенок закрыл детей на балконе

10.03.2020, 15:03

В одном из пензенских домов дети не могли попасть в квартиру, так как балконную дверь захлопнул младший брат.

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, 9 марта два ребенка оказались на открытом балконе в домашней одежде. На место выехали врачи, сотрудники ПДН, полиция и спасатели. Последние взломали две входные двери и освободили детей. Выяснилось, что взрослых нет дома, а дверь на балкон захлопнул младший ребенок.

Врачи осмотрели детей. До прихода родителей за ними присматривал инспектор ПДН.

Для того, чтобы избежать подобных случаев, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних дома.

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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12
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23.01.2020 08:02
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