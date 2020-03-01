В Пензе ребенок закрыл детей на балконе

В одном из пензенских домов дети не могли попасть в квартиру, так как балконную дверь захлопнул младший брат.

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, 9 марта два ребенка оказались на открытом балконе в домашней одежде. На место выехали врачи, сотрудники ПДН, полиция и спасатели. Последние взломали две входные двери и освободили детей. Выяснилось, что взрослых нет дома, а дверь на балкон захлопнул младший ребенок.

Врачи осмотрели детей. До прихода родителей за ними присматривал инспектор ПДН.

Для того, чтобы избежать подобных случаев, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних дома.