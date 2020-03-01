Для поощрения за выявление онкологии пензенским врачам выделили более 10 млн руб

Медикам из Пензенской области выделили 10 млн 366 тысяч 300 рублей, которые они получат за выявление онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на сайте правительства страны, уточняется, что деньги будут выдаваться за обнаружение онкологии в ходе диспансеризации и медосмотров.

Средства направят в Территориальные фонды медицинского страхования. Всего на эти цели выделено 1 млрд 159 млн 749 тысяч 400 рублей. Деньги распределятся по всем регионам страны.

Напомним, в Пензенской области увеличатся расходы на оказание медпомощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевания. Они не должны превышать трех рабочих дня (ранее было 14). Ожидать лабораторные исследования такой пациент должен семь дней (было 14). Подробный материал можно прочитать здесь.