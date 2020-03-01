Белозерцев осмотрел строящуюся детскую поликлинику в Засечном

«Необходимо ввести 1 млн 100 тыс. кв метров жилья в этом году. Есть федеральная программа стимулирования жилищного строительства, мы системно защищаемся по ней. В прошлом году построили школу по такой же программе, в этом - поликлинику. Вместе с ней на близлежащих территориях должны построить 87 тыс. кв метров жилья. 355 млн рублей - стоимость объекта, из них доля федерального бюджета – 70%. Темпы работ - неплохие, они не прекращаются и в выходные дни. Где-то в апреле - середине мая возведут коробку», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Он отметил, что срок ввода поликлиники в эксплуатацию, вместе с благоустройством и медоборудованием, - 1 декабря.

По словам генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, микрорайон активно развивается, и потребность в поликлинике назрела давно.

«Детей у нас много, поликлиника нужна. Уверен, что в этом году ее сдадим, в этом же микрорайоне планируется строительство школы, детсадов. Проект поликлиники доработан, взят из Самары. Фундамент выполнен процентов на 90», - рассказал он.

Напомним, строительство новой детской поликлиники началось в феврале. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену, здесь будут располагаться дневной стационар на 15 мест, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, школьно-дошкольное. Также предусмотрены кабинеты врачей-специалистов функциональной и лучевой диагностики.

Поликлинику возводят в рамках федерального проекта «Жилье», рядом с ней будут построены два детсада на 120 мест и ясельными группами. Один из них появится уже в этом году, второй – в 2021-м. Кроме того, рядом с поликлиникой будет построено 87 тыс. кв метров жилья.