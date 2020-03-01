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10.03.2020г.

Белозерцев осмотрел строящуюся детскую поликлинику в Засечном

10.03.2020, 15:16

10 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил ход строительства детской поликлиники в селе Засечном.

«Необходимо ввести 1 млн 100 тыс. кв метров жилья в этом году. Есть федеральная программа стимулирования жилищного строительства, мы системно защищаемся по ней. В прошлом году построили школу по такой же программе, в этом - поликлинику. Вместе с ней на близлежащих территориях должны построить 87 тыс. кв метров жилья. 355 млн рублей - стоимость объекта, из них доля федерального бюджета – 70%. Темпы работ - неплохие, они не прекращаются и в выходные дни. Где-то в апреле - середине мая возведут коробку», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Он отметил, что срок ввода поликлиники в эксплуатацию, вместе с благоустройством и медоборудованием, - 1 декабря.

По словам генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, микрорайон активно развивается, и потребность в поликлинике назрела давно.

«Детей у нас много, поликлиника нужна. Уверен, что в этом году ее сдадим, в этом же микрорайоне планируется строительство школы, детсадов. Проект поликлиники доработан, взят из Самары. Фундамент выполнен процентов на 90», - рассказал он.

Напомним, строительство новой детской поликлиники началось в феврале. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену, здесь будут располагаться дневной стационар на 15 мест, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, школьно-дошкольное. Также предусмотрены кабинеты врачей-специалистов функциональной и лучевой диагностики.

Поликлинику возводят в рамках федерального проекта «Жилье», рядом с ней будут построены два детсада на 120 мест и ясельными группами. Один из них появится уже в этом году, второй – в 2021-м. Кроме того, рядом с поликлиникой будет построено 87 тыс. кв метров жилья.

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Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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08.02.2020 12:29
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