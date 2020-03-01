В Пензенской области на карантин закрыты 7 школ

За неделю в Пензенской области зарегистрировали 3353 случая ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Лопатинском, Сосновоборском, Городищенском, Камешкирском, Неверскинском и Вадинском районах.

При этом в Пензе заболели 1140 человек. На карантин в областном центре закрыли 40 классов в 19 учебных заведениях, полностью закрыли школы №19, 28, 35, 77.

По области – 12 классов в 5 школах и 11 групп в трех детсадах. Кроме того, полностью на карантине - три школы.

«За весь период эпидсезона лабораторно подтверждено 756 случаев гриппа», - добавили в пресс-службе.