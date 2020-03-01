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10.03.2020г.

Более 15% заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» подали женщины

10.03.2020, 15:52

Продолжается регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» (18+) - проект АНО «Россия — страна возможностей», который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. По данным на 8 марта, более 15% из тех, кто заявился на участие, - женщины.

Как сообщает пресс-центр облправительства, 31% от общего числа зарегистрировавшихся женщин - от Центрального федерального округа, 17% — от Приволжского, 12% — от Сибирского, 11% - от Северо-Западного федерального округа, 10% — от Уральского федерального округа, 8% — от Южного, 5% — от Дальневосточного, а 3% — от Северо-Кавказского федерального округа.

Почти половине (48,7%) женщин, подавших заявку, - от 30 до 40 лет. Напомним, участвовать в «Лидерах России. Политика» могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно.

Более половины женщин, прошедших регистрацию, окончили магистратуру или специалитет (51%), у 17% есть диплом бакалавра, 16% имеют два и более высших образований. Среднее профобразование имеют 6% участниц, 5% - кандидаты наук, а 0,6% — доктора наук. 2% указали, что имеют высшее образование со степенью МВА.

Больше узнать о конкурсе и зарегистрироваться можно на официальном сайте - политическиелидеры.рф.

Пензенцы активно участвуют в конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ранее информационное агентство рассказывало о том, что в суперфинал «Лидеров России» прошла Мария Львова-Белова, в финал «Мастеров гостеприимства» - Денис Симонов и Екатерина Шумилкина.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/politika/220693/
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12
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