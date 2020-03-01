Более 15% заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» подали женщины

Продолжается регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» (18+) - проект АНО «Россия — страна возможностей», который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. По данным на 8 марта, более 15% из тех, кто заявился на участие, - женщины.

Как сообщает пресс-центр облправительства, 31% от общего числа зарегистрировавшихся женщин - от Центрального федерального округа, 17% — от Приволжского, 12% — от Сибирского, 11% - от Северо-Западного федерального округа, 10% — от Уральского федерального округа, 8% — от Южного, 5% — от Дальневосточного, а 3% — от Северо-Кавказского федерального округа.

Почти половине (48,7%) женщин, подавших заявку, - от 30 до 40 лет. Напомним, участвовать в «Лидерах России. Политика» могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно.

Более половины женщин, прошедших регистрацию, окончили магистратуру или специалитет (51%), у 17% есть диплом бакалавра, 16% имеют два и более высших образований. Среднее профобразование имеют 6% участниц, 5% - кандидаты наук, а 0,6% — доктора наук. 2% указали, что имеют высшее образование со степенью МВА.

Больше узнать о конкурсе и зарегистрироваться можно на официальном сайте - политическиелидеры.рф.

Пензенцы активно участвуют в конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ранее информационное агентство рассказывало о том, что в суперфинал «Лидеров России» прошла Мария Львова-Белова, в финал «Мастеров гостеприимства» - Денис Симонов и Екатерина Шумилкина.