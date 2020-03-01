Егор Крид тепло поздравил своих родителей с днем рождения

Уроженец Пензы, певец Егор Крид (настоящее имя - Егор Булаткин) разместил трогательные архивные фото в социальной сети «Инстаграм» и поздравил своих родителей с днем рождения, у которых праздник проходит на одной неделе.

Егор Крид очень любит своих родителей, и, несмотря на плотный рабочий график, старается находить время для своей семьи. Артист не раз отмечал, что многим обязан своим близким. Кроме того, они являются для него примером, так как смогли за долгие годы сохранить теплые семейные отношения.

Музыкант выложил в микроблог две архивные фотографии. На первой маленький Егор запечатлен сидящим на шее у отца.

«Моя гордость. Мой кумир. Самый добрый человек на планете. Лучший Папа в мире. С днем рождения!» - нежно подписал фото певец.

На втором фото Егор, его мама и старшая сестра Полина запечатлены на фоне моря.

Подписчики засыпали фотографии лайками и одобрительными комментариями.